Украинские ВВС продолжают убивать самолеты и летчиков об «Герани»

Военно-воздушные силы Украины не перестают удивлять. Ранее мы писали о летчике Вадиме Ворошилове, который разменял свой Миг-29, стоимостью в десятки миллионов долларов на пластиковый дрон-камикадзе «Герань-2», стоивший примерно в тысячу раз дешевле.