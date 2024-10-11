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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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20% микрозаймов тратятся на азартные игры (Центробанк)

Директор Департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков рассказал, что примерно 20% выданных МФО займов расходуются на азартные игры.

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