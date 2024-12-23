«Нужно восстановить позиции России в сфере глобальных морских перевозок!» Экс-замглавы ФАС Анатолий Голомолзин рассказал Vgudok о новых возможностях России в мировой торговле

«Технологии доверия» (бывшая PwC в России) и группа компаний «Дело» выпустили совместное исследование о перспективах развития контейнерной логистики России со странами БРИКС+, о чём мы подробно рассказали.
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