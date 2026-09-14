Бьюти-коворкинг как бизнес: личный разбор модели, экономики и подводных камней

Рынок бьюти-услуг за последние несколько лет пережил тихую, но очень заметную трансформацию. Если раньше мастеру нужно было либо устраиваться в салон на проценты, либо сразу арендовать полноценный кабинет с огромным количеством обязательств, то теперь появился промежуточный формат.
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