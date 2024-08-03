В ЦСКА заявили, что не отказывались от выплаты долга «Херенвену» за трансфер Эджуке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что «Херенвен» подал иск в CAS на армейский клуб за невыплату московской командой последнего транша за трансфер нападающего Чидеры Эджуке в 2020 году.