В ЦСКА заявили, что не отказывались от выплаты долга «Херенвену» за трансфер Эджуке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что «Херенвен» подал иск в CAS на армейский клуб за невыплату московской командой последнего транша за трансфер нападающего Чидеры Эджуке в 2020 году.
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