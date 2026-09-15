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"У неё рожа XVIII века". Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе рассказала о буллинге в детстве

"У неё рожа XVIII века". Падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе рассказала о буллинге в детстве

26-летняя падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе, ставшая героиней нового номера журнала "Москвичка", в интервью изданию рассказала о буллинге в детстве, переезде из США в Россию и влиянии матери на её понимание женственности.

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