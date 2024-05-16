НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

135 подписчиков

«Спартак» выложил фото Станковича с красно-белым шарфом: «Всем «Лаку ноћ» от Деяна!»

На представленном снимке будущий главный тренер московского клуба держит красно-белый шарф с эмблемами «Спартака» и «Црвены Звезды» и надписью «Одни цвета! Одна вера!» Фотография подписана так: Всем «Лаку ноћ» (спокойной ночи – Sports) от Деяна!» Деян Станкович – тренер «Спартака».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх