«Спартак» выложил фото Станковича с красно-белым шарфом: «Всем «Лаку ноћ» от Деяна!»

На представленном снимке будущий главный тренер московского клуба держит красно-белый шарф с эмблемами «Спартака» и «Црвены Звезды» и надписью «Одни цвета! Одна вера!» Фотография подписана так: Всем «Лаку ноћ» (спокойной ночи – Sports) от Деяна!» Деян Станкович – тренер «Спартака».