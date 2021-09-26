Театр абсурда

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Ватикан высказал «озабоченность» появлением альянсов типа AUKUS

Ватикан высказал «озабоченность» появлением альянсов типа AUKUS

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин подверг критике недавно созданный Австралией, Великобританией и США оборонный альянс AUKUS Выступая перед журналистами в кулуарах проходившего в Риме совещания бюро фракции Европейской народной партии в Европарламенте, госсекретарь отметил, что Святой престол выступает против гонки вооружений.

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