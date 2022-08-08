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Кириос стал пятым чемпионом, в этом году отыгравшим матчболы по ходу турнира

Австралиец Ник Кириос стал чемпионом турнира в Вашингтоне. 27-летний австралиец обыграл в финале Йошихито Нишиоку (6:4, 6:3) и выиграл седьмой титул в карьере.

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