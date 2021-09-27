Зюганова необходимо менять?

Во время голосования КПРФ получила все протестные голоса, однако Зюганов перечеркнул все надежды россиян Резкий сачок популярности КПРФ не смогла проигнорировать даже власть и им пришлось нарисовать коммунистам 19% голосов, поскольку 20%, это психологический рубеж и Кремль не мог на это пойти.
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