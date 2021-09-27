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Зюганова необходимо менять?

Зюганова необходимо менять?

Во время голосования КПРФ получила все протестные голоса, однако Зюганов перечеркнул все надежды россиян Резкий сачок популярности КПРФ не смогла проигнорировать даже власть и им пришлось нарисовать коммунистам 19% голосов, поскольку 20%, это психологический рубеж и Кремль не мог на это пойти.

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Konstantin Петров
Зюганова надо было менять еще в 1996 г., когда он все и всех слил
Валера Юшков
И рыло начистить.
Konstantin Петров
и пендалей надавать
Александр Петров
и не просто менять а судить по партийной линии за предательство коммунистических идей!
Культенко
А кто такой николай иваныч
Viktor Myskov
На Платошкина.
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Сама по себе КПРФ не вызывает НИКАКОГО уважения и признания. (А кто в ней состоит --ещё надо посмотреть--чего они сами стоят.) Так что кто бы её не возглавил--пустое место КПРФ в глазах населения--так и останется пустым. От перемены мест главы этой никчемной партии-- качество партии не улучшится. Так ничем и останется.
Николаев Николай
Ну ну. Трепись дальше. Рейтинг КПРФ повышается каждый год. Все больше людей начинают понимать, что такое дикий капитализм. Президенту даже пришлось избирателей подкупать.
Валера Юшков
Зачем вы полемику с врагом советской власти заводите?
V K
Рейтинг повышается, говоришь? Посмотри для интереса https://www.youtube.com/watch?v=NimbSbT4OmM. После этого нормальные люди за КПРФ голосовать не будут. Они и не голосовали "ЗА" неё. Они голосовали "ПРОТИВ" партии власти, они голосовали за перемены, пусть и не радикальные (напомню: ЗА ЕР проголосовало большинство пришедших избирателей). КПРФ просто примазалась к этому протестному голосованию. И всё... А как относятся к КПРФ в народе, можно судить по выборам в одномандатных округах: 198 мест у ЕР против 9 у КПРФ... И уж контакты КПРФ с навальнятами - это пробой дна... Вот вы, хохлоботы, за Зюганова и агитируйте.
Александр Петров
народ голосовал не за КПРФ а за наихудшее но тоже зло!
Татьяна Степанова
да кому эта партия еще нужна...
Николаев Николай
20 процентам нужна официально. А неофициально и все 50. Ворье из ЕР только и может результаты подтасовывать.
Валера Юшков
Уж врагам Советской власти точно не нужна.
евгений кузин
Ну что с убогих блеваков взять?вам,придуркам, только галоперидол поможет (и то навряд ли).
Олег Самойлов
Неееее! Галоперидол не поможет! Только веревка или пуля!
Николаев Николай
Выблядки на работу вышли.
ГусЕна
А лучше кол в опу. Чтоб эти сатанисты наверняка передохли:)
евгений кузин
Мудак,говном не захлебнись😁
Николаев Николай
Говно, это ты. Не дождешься.
Ольга Заварухина
Это ты про себя.
Котищев
Говномесы придурковатые, даже внутри своего сральника договорится не могут, отпихивают пятаками от кормушки и визжат что им недодали.
Валера Юшков
Буржуй недорезанный.
ГусЕна
Я думаю, выборы бвли " фальсифицированы"- по факту у них не более 7% -это как раз погрешность в оценке вменяемости
Николаев Николай
Процентов 70 точно было. Обыграть воров от ЕР по их правилам невозможно.
ГусЕна
Да ааще 150%:))) Пилите шура, они золотые
Ольга Заварухина
Иди со своими процентами на, три буквы, в суд.
Сергей Замыслов
КПРФ на помойку. Эта партия не имеет ни чего общего с коммунистами.
Валера Юшков
Смерть буржуям!
ГусЕна
НННиколаев Николай27 сентября, 15:57 Может и стоит попробовать лидера сменить. Хаха, Колян Дубло уже переобулся:)))
Николаев Николай
Переобуваешься ты, членососка. Кто больше платит под того и поешь.
ГусЕна
Коля Дупло в истерике:)))
Николаев Николай
Может и стоит попробовать лидера сменить.
Валера Юшков
пора.
Валерий Штутин
Для популярности партия должна была обозначить, в чем была проблема КПСС, проср..ей страну и как надо действовать сейчас. Вместо этого эта партия превозносит Сталина, утверждает, что никаких преступлений не было, и вообще, что все это ложь и наговоры. Поэтому, ей (КПРФ) давно пора на помойку. Единственное, что ее держит и прибавляет популярность-это падение доверия и рейтинга правящей партии ЕР. По сути, голоса, отданные за КПРФ, в большинстве своем были "за кого угодно, только не за Единую Россию".
Николай Зайчиков
Не пойму автор провокатор или дурак и к чему он призывает коммунистов , к революции что ли . Скажите спасибо тем лохотроньщикам которые фальсифицировали эти выборы в пользу ЕР
Андрей Доронкин
Судя по количеству вышедших на митинг точно нарисовали 20 процентов. Скорее было 7
ГусЕна
+++!
Николаев Николай
Хуена членососка вышла на работу.
Валера Юшков
Кто бы не стал, все с корыта путиного хлебают. По любому шестерить будут на кормильца.
Николай Зайчиков
Автор или дурак или провокатор , он что ждет когда коммунисты революцию объявят ? Спасибо тем кто голосовал и фальсифицировал выборы в пользу ЕР , результаты этого голосования мы уже скоро увидим в магазинах повышением цен на все и вся.
Григорьева Елена
Нашли на кого менять! Это на Платошкина? Удивляюсь на некоторых людей, сотворят кумира, а потом молятся на него, чтобы он не делал. С Навальным та же картина, людям со здравым смыслом очевидно что за фрукт, только 'верующие' не хотят ни слышать, ни думать.
Ирина
Так у каждого свои кумиры , Вот у врагов коммунистов -Николай II, Бандера ,Ельцин ,Путин .
Олег Самойлов
Вы на иргу-идиоттиздку внимания не обращайте! Она психически неполноценна, как и кролекаф мыколга, ламакен, ивдушенга-ивтеифф! Это камуноиздная мразь и ничего более! Так, отбросы общества!
саша дмитренко
так пидорашкин к власти рвется,,
Мария
Смена лидера в компартии всегда шла только через езду на катафалке. Это у них железная традиция. Вот и дед Зю. Присосался к кормушке намертво. Будет греть кресло в Думе, пока живой. Только смерть их может разлучить.
Николай Зайчиков
Мария , наверное Путин как бывший коммунист тоже того же принципа поддерживается и смена его по всей видимости будет только через езду на катафалке .
Николаев Николай
Будут за локоточки держать.
Мария
Путин лидером коммунистов разве был? Не был. Зачем передёргиваете, Николай? Заметила за Вами такую черту - Вы любитель систематически передёргивать и включать дурку.
Олег Самойлов
Мария! кролекафф - камуноизд, от него ничего нормального Вы не сможете прочесть!
Мария
Скорее прикидывается. Был бы настоящим коммунистом, не защищал бы предателя коммунистов Зюганова.
Николай Зайчиков
Мария , вы наверное забыли . что Путин был не просто коммунистом , а еще и парторгом в Дрезденской парт . организации . И не надо вам включать дурку , вы и без включения ее на нее похожи.
Александр Григоров
платошкин грудинин бондаренко рашкин ...ну и пристрастия у автора ..это же сплошь отработка...маргиналы от политики...предусмотрительный грудинин даже в партию не вступал а бондаренко признает Крым украинским ...
Николаев Николай
А сколько кандидатов от ЕР уже зону топчат?
Александр Григоров
меньше чем от кпрф
Николай Зайчиков
Ну тут ты или врешь или по своей дурости и наивности не понимаешь . Посмотри статистику и криминальную хронику . Большинство осужденных и под следствием как раз из славной партии ЕР .
Николаев Николай
Да он буде до усрачки тебе доказывать, что ЕР святые люди, а Чубайс бог.
вячеслав харченко
Чубайс это их идеолог и пророк.
саша дмитренко
вот и выявились все поганые ублюдки-комми!!! скорешились,суки??
вячеслав харченко
Твой любимый, такой же комми, только оборотень, что гораздо хуже.
Дым Дымыч
Мнение. Очень похоже, что для окончательной ликвидации КПРФ, начавшей бесконтрольно набирать силу, либералы срочно создали партию "Новые люди" со старыми скрытыми замашками.
саша дмитренко
партия ублюдков набирает силу!!))))
Людмила Гагаринова
Статья из-за своего ущербного недомыслия никакому обсуждению не подлежит.
Николай Зайчиков
Иуда самойлов , ну ты плесень и даешь , ты состоял в этой партии и имел членский билет этой партии , а я не быв даже и комсомольцем у тебя педераста в коммуноиздом . Ты лучше Иуда и перевертыш скажи , что ты в этой партии делал и тебя туда трактором за член тянули или ты плесень туда сам записался .
Николаев Николай
Неужели ты не понимешь с кем переписываешься. Это опушеные люди. Этот самойлов писал мне что он офицер запаса. Он вчера писал другому человеку, что никогда ни сикунды не служил в армии. Это шлюхи, их имеют хозяева когда хотят и когда захотят. Они мать родную продадут ни на секунду не задумуются.
Николай Зайчиков
Не знаю что там вам эта плесень писала но меня нашел тут его замполит , который написал про этого урода . Служила эта плесень в погранотряде , был не только коммунистом но и очень шустрым членом этой партии . Шустрил там так что ему даже сам замполит завидовал . Демобилизовалась эта плесень по выслуге лет в чине капитана , но его замполит как-то в интернете увидал его фото уже после его службы с погонами полковника . Эта плесень и после армии продолжает шустрить . Да сейчас эта плесень живет в Белорусии . Ну что он маму продаст охотно вам верю. И заметьте всю эту информацию мне дал его командир и замполит , который сам и нашел меня тут в интернете .
вячеслав харченко
Прекрасный расклад дали на этого урода, он мне тоже наяривал, что де, воевал , чуть ли не в Анголе, а оказалось, шнырь партейный был, почему то ,не удивляюсь, а что ему у бацьки спокойно не живётся?
Николаев Николай
У меня с этой мразью была очень интенсивная переписка. Он мне писал, что отставной офицер. Акционер газпрома успел купить акции. Вчера я читаю коменты его, что он в армии ни минуты не служил. Это падаль и мразь. Его надо чморить как только можно и всех его дружбанов.
Николай Зайчиков
Ага воевал , с бабами наверное в постели . Вы у этой плесени спросите сам он в в коммунистическую партию записался или его туда на аркане трактором за хрен тянули ? Вот сколько у него не спрашивал это ни разу не ответил . Может быть вам ответит .
Николай Зайчиков
Эта падаль по словам его командира и замполита служил в погранотряде . Был активным членом коммунистической партии СССР , который он теперь так активно обсирает . Не знаю про его акции , но сколько у него не спрашивал сам он в коммунисты записался или его туда за хрен трактором тянули мне так и не ответил . Спросите у этой плесени может вам ответит .
вячеслав харченко
Мне неинтересно.
Владимир Eвтушенко
как вы правы в отношении машки самойловой.
Людмила Боченкова
зюганов пошёл на хитрость бросил кость навальнятам и они повелись !в результате кпрф получила больше голосов !теперь конечно кпрф пошлёт щайку навальногл так как ото отработанный материал !адью!
саша дмитренко
неа! это одна шайка!!
Владимир Eвтушенко
Нет, зинка это вы одна шайка с навальнистами.
Владимир Eвтушенко
ЭЭЭ, гнида, сама себе плюсуешь, плесень лакейская, да ещё и клевещешь.
Алла Дубинина
У оппозиции самое удобное положение: орать можно о чем угодно, а отвечать ни за что не надо...Поэтому Зюганов и победив в 1996 году ушел в тень испугавшись необходимости делом что то доказывать
Борис Осипов
Поменяют, когда выйдет ногами вперед...
Валерий Иванович Емельяненко
Да уж, Грудинин точно истинный коммунист,продолжатель дела Ленина и Сталина, а также отморозок Рашкин.
Елена Филиппова
Ага:"Зюганов жил, Зюганов жив, Зюганов будет жить!" Он ещё местечко для мавзолея не присмотрел?
саша дмитренко
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ,,подлые комми! обосрались-обтекайте!!!
Владимир Eвтушенко
И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ,,подлые геббельсята-гитлерята! обосрались-обтекайте!!!
Владимир
Автор мудак нарисованный
igor kim
Зюганова можно поставить в один ряд с горбачевым, ельцыным и другими предателями СССР и России. Он окончательно уничтожил в народе веру, надежду и любовь к государству - основы существования народа и страны. Теперь можно точно предсказать дальнейшее ухудшение жизни, вымирание русского населения и уничтожение России ее врагами и предателями.
Владимир Eвтушенко
ЕР можно поставить в один ряд с горбачевым, ельцыным и другими предателями СССР и России. Она окончательно уничтожила в народе веру, надежду и любовь к государству - основы существования народа и страны. Теперь можно точно предсказать дальнейшее ухудшение жизни, вымирание русского населения и уничтожение...России ее врагами и предателями.
Владимир Барышев
Зюганова на пенсию, огород копать и капусту выращивать! Предательство всех людей проголосовавших за КПРФ прощать нельзя! У Зюганова предательство, входит в привычку.
саша дмитренко
а лучше всю подлую партию разогнать,,
Александр Петров
в партии пора уже сделать чистку !
саша дмитренко
получится другая парти))))
Владимир Eвтушенко
а лучше всю подлую партию ЕР разогнать,,
Владимир Eвтушенко
ЕР на пенсию, огород копать и капусту выращивать! Предательство всех людей проголосовавших за ЕР прощать нельзя! У ЕР предательство входит в привычку.
Александр Клюянов
Кто-нибудь слышал голос первичных партийных организаций КПРФ? Неужели поголовный одобрямс грозно-пустомельной болтологии и соглашательства лидеров со сплошной путинской линией?
вячеслав харченко
Зю надо менять им однозначно, абсолютно инертная и бесполезная фигура. НО, большое НО, никто не даст при Путине его поменять, он нужен именно в таком виде, простовато рубленый дядя с такими же мыслями и поступками, как и его соратники, наподобие покойного Шандыбина, так что, все там повязаны одной цепью. Одна постановка, одного режиссёра.
Vlad Dirkin
Пусть сочинение напишет. Типа что я делал этим летом ОЙ! в коронавирус. А мы рассмотрим. И оценки поставим. За содержание и грамотность.
Артем Луспарян
зюганову надо посмотреть фильм КОММУНИСТ 1953 год режиссёр Райзман . Пусть вспомнит что означает этот термин . либо он превратится в второго путина -предателя и губителя надежд , бедоносца и осквернителя .
саша дмитренко
ты явно из подлых комми,,давить вас как клопов!
Владимир Eвтушенко
ты явно из подлых геббельсят-антисоветчиков,,давить вас как клопов!
Svet Alex
К сожалению, среди голосующих сегодня у нас еще почти 20% идиотов, умирающих от голода, живущих в нищете и мечтающих вновь оказаться в девяностых конца 20 столетия! Видимо, еще не нахлебались тогда по полной!
Владимир Eвтушенко
К сожалению, среди голосующих за ЕР сегодня у нас еще почти 50% идиотов, умирающих от голода, живущих в нищете и мечтающих вновь оказаться в девяностых конца 20 столетия! Видимо, еще не нахлебались тогда по полной!

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