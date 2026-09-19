Роман Лианы Шахвердян победил на конкурсе «Славянское слово-2026»

Победа романа «Француз» Лианы Шахвердян на IX Международном литературном конкурсе «Славянское слово-2026» стала центральной темой очередного выпуска программы «Другие новости» на радио Sputnik Армения.
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