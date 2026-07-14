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Аргументы и Факты

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В Кремле назвали тупиковой позицию Европы по гарантиям безопасности Украине

В Кремле назвали тупиковой позицию Европы по гарантиям безопасности Украине

Если европейские страны считают, что формулировать гарантии безопасности по Украине нужно без участия России, это исключает их участие в процессе урегулирования конфликта, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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