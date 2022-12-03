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Прошивкой в современных гаджетах называют по умолчанию установленные разработчиками большое количество программ и руководств к действию, записанные кодом для многозадачной и стабильной работы телефона

Прошивкой в современных гаджетах называют по умолчанию установленные разработчиками большое количество программ и руководств к действию, записанные кодом для многозадачной и стабильной работы телефона

﻿﻿Прошивкой в ​​современных гаджетах называется по умолчанию большое количество установленных разработчиками программ и руководств, написанных в коде для многозадачности и стабильной работы телефона.

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