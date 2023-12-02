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«Кто заплатит, если дом треснет?» — прораб объяснил рабочим, почему песок опасен для обратной засыпки фундамента

«Кто заплатит, если дом треснет?» — прораб объяснил рабочим, почему песок опасен для обратной засыпки фундамента

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала "Строю для себя"! Наверняка вы слышали о глиняном замке… Это тот способ, который использовался нашими стариками лишь для одной единственной цели — исключить проникновение влаги под фундамент.

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