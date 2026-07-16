В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад по обращению жительницы Республики Мордовия о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи

В социальной сети опубликовано видеообращение к Председателю Следственного комитета РФ жительницы Республики Мордовия, сообщившей о ненадлежащем оказании ей экстренной помощи в одном из медицинских учреждений.
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