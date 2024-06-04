Политика как он...
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Политика как она есть

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Сасаки Зеленский

Сасаки Зеленский

«Запад сидит на унитазе, как на троне, но у него кончилась туалетная бумага»(с)неизвестный комментатор в интернете о текущей ситуации в миреЯ уже неоднократно обращался к классическому японскому сюжету, возможно самому знаменитому/эпическому эпизоду японской истории – поединку Миямото Мусаси и Сасаке Кодзиро.

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