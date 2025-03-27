Мнение психолога: чем опасно для ребенка длительное кормление грудью

В последнее время в социальных сетях набирает популярность неоднозначный тренд — женщины демонстрируют процесс грудного вскармливания подросших детей, которым может быть пять, девять и даже пятнадцать лет.
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