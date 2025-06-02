Ученые СКФУ придумали способ удаления нефтепродуктов с пляжей Черного моря

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. Исследователи Северо-Кавказского федерального университета успешно испытали новую сепарационную технологию для очистки песка от нефтепродуктов, которую намерены применить при ликвидации экологических последствий в Черном море.
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