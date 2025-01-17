Объем BNPL-рынка в России достиг 300 млрд рублей в 2024 году

Объем рынка BNPL-сервисов (buy now, pay later) в 2024 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом – с 180 млрд до 300 млрд рублей, пишут “Ведомости” со ссылкой на данные сервиса «Долями» от Т-банка, где подсчитали объем всех транзакций, проведенных через BNPL-сервисы «Долями», «Сплит» от «Яндекса», «Подели» от Альфа-банка, «Частями» от Wildberries и др.