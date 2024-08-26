Старт Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2024» состоится в Томске 21 сентября

Стало известно о предстоящем Всероссийском дне бега "Кросс нации - 2024". Это мероприятие проводится ежегодно с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения людей к занятиям физкультурой.
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