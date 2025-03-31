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Медведев: у Макрона, Стармера, Стубба «русомания» в маниакальной стадии

Медведев: у Макрона, Стармера, Стубба «русомания» в маниакальной стадии

У французского лидера Эммануэля Макрона, руководителя правительства Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба и ряда других европейских политиков «русомания» (русофобия) в маниакальной стадии.

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