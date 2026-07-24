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Регион 29

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Ординаторы СГМУ проходят аккредитацию

Почти половина из них (90 человек) учились по целевому набору от минздрава Архангельской областиПочти половина из них (90 человек) учились по целевому набору от минздрава Архангельской области В этом году университет выпускает 198 ординаторов.

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