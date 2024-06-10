Макрон решил провести встречу с кабмином Франции после созыва досрочных выборов

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Французский лидер Эммануэль Макрон проводит встречу с кабмином Пятой республики после созыва досрочных выборов в Нацсобрание (нижнюю палату парламента страны).
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