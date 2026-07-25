Александр Олешко может написать книгу: предложение от издательства

Народный артист России Александр Олешко рассматривает возможность написания собственной книги. Артист поделился своими мыслями о литературной деятельности и отметил, что уже получил предложение от крупного издательства на публикацию.
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