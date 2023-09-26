ВЕЛЕСОВА КНИГА. ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ

Карпов Илья

Господа, может все надо перепроверять.? Как говорил один персонаж :"ВЕРИТЬ НИКОМУ НЕЛЬЗЯ. МНЕ МОЖНО". Прочитайте, что о этой книге пишет ВИКИПЕДИЯ. Текст «Велесовой книги» был впервые опубликован в 1950-х годах русскими эмигрантами Юрием Миролюбовым и Александром Куренковым (под псевдонимом Ал. Кур) в эмигрантском журнале «Жар-птица», издававшемся в Сан-Франциско. Наиболее вероятным автором фальсификации является сам Миролюбов. Согласно утверждениям Миролюбова, текст «Велесовой книги» списан им с деревянных дощечек, созданных примерно в IX веке, некоторое время хранившихся у художника Фёдора Изенбека (у которого их якобы и обнаружил Миролюбов) и утерянных во время Второй мировой войны. Помимо Миролюбова автором фальсификата или лицом, вдохновившим Миролюбова на его создание, мог быть библиофил и известный фальсификатор Александр Сулакадзев (1771—1829), чьи способы создания и подачи поддельных источников близки к истории находки «Велесовой книги»[14]. Большинство учёных, как историки, так и лингвисты, рассматривают «Велесову книгу» в качестве фальсификации[15]. Не было представлено никаких документальных свидетельств того, что «дощечки Изенбека» видел кто-нибудь, кроме Миролюбова, и что они вообще существовали[16]. Текст, представленный Миролюбовым (по его утверждениям, списанный им с дощечек; также изображение, выдаваемое за фотографию одной из дощечек), написан кириллицей, деформированной по образцу индийского письма деванагари. Одним из главных аргументов поддельности «Велесовой книги» является её язык. «Велесова книга» написана на смеси ряда современных славянских языков, произвольно искажённых, вероятно в стремлении придать тексту вид древнего. Так, автор произвольно искажал слова; к этим словам в произвольном порядке присоединены различные окончания; фонетика, морфология и синтаксис сочинения хаотичны, в них невозможно выделить какие-либо закономерности. Степень грамматической бессистемности и произвольности в тексте не имеет аналогов в каком-либо языке мира. Язык «Велесовой книги» не может быть естественным языком какой-либо эпохи и представляет собой результат деятельности фальсификатора, не имевшего представления об истории славянских языков и функционировании естественных языков вообще