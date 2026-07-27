Эксперт объяснил, есть ли связь нового закона о данных и планов мобилизации

Зачем Минобороны доступ к ЗАГСам: Сергей Липовой о защите от мошенников.Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Министерству обороны России и Росгвардии право получать сведения из Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде.
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