Эксперт объяснил, есть ли связь нового закона о данных и планов мобилизации

Зачем Минобороны доступ к ЗАГСам: Сергей Липовой о защите от мошенников.Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Министерству обороны России и Росгвардии право получать сведения из Единого государственного реестра записи актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) в электронном виде.