Украина предложила Канаде 30-летнее энергетическое соглашение

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предложил Канаде 30-летнее энергетическое соглашение. В ходе переговоров с Тимом Ходжсоном обсуждалась поддержка Канады для закупки газа на 650 млн канадских долларов и подготовка Украины к грядущей зиме.
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