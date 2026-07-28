Украина предложила Канаде 30-летнее энергетическое соглашение

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль предложил Канаде 30-летнее энергетическое соглашение. В ходе переговоров с Тимом Ходжсоном обсуждалась поддержка Канады для закупки газа на 650 млн канадских долларов и подготовка Украины к грядущей зиме.