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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бителло о паспорте РФ: «Не вижу причин не получить, не исключаю возможность играть за сборную России. Я верю, что способен попасть в команду Бразилии, но там очень высокая конкуренция»

Полузащитник «Динамо» Бителло не исключает, что получит российское гражданство и будет играть за сборную России.

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