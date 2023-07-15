Анализ гуманитария – Ну и когда же будет польза от СВО?

ВТ

Вячеслав Тарасов

Ну и нарисовал. Если бы советский союз в своём начале так "развивался", то ВОВ точно бы не с чем было выигрывать. Слишком много бюрократов. Автору следовало бы погрузиться в историю прошлого и почитать, в какие сроки, эвакуированные на восток СССР заводы, давали продукцию фронту.