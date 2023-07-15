Люди нетерпеливы. Сколько раз от самых разных людей я слышал, что хочется зримых результатов, чтобы вот сейчас и сегодня была полезная деятельность, чтобы сдвиги, чтобы очевидные изменения.
Анализ гуманитария – Ну и когда же будет польза от СВО?
Комментарии
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ВТ
Вячеслав Тарасов
Ну и нарисовал. Если бы советский союз в своём начале так "развивался", то ВОВ точно бы не с чем было выигрывать. Слишком много бюрократов. Автору следовало бы погрузиться в историю прошлого и почитать, в какие сроки, эвакуированные на восток СССР заводы, давали продукцию фронту.
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22 час.
Астон Мартин
НУ и для чего были так называемые реформы тридцатилетнего периода , где эффект , куда он спрятался ???🤔
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22 час.
лариса кондратенко
Что творится???!!! Когда этих дездемонов Силуанова и ему подобных уберут от руля???
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3 час.
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