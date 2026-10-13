«Барыс» может расторгнуть контракт с Шепардом, игрой вратаря не очень довольны. Решение еще не принято («Матч ТВ»)

30-летний голкипер Хантер Шепард может покинуть « Барыс ». «В клубе не очень довольны игрой Шепарда, вполне возможно, что дело дойдет до обмена или расторжения контракта с легионером, который пока не потянул роль первого номера.
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