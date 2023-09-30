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Юрист Вайнберг дала советы на случай списания мошенниками денег с карты

Юрист Вайнберг дала советы на случай списания мошенниками денег с карты

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, что делать, если мошенники списали деньги с банковской карты, а также какие юридические механизмы можно задействовать для возврата средств.

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