Юрист Вайнберг дала советы на случай списания мошенниками денег с карты

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, что делать, если мошенники списали деньги с банковской карты, а также какие юридические механизмы можно задействовать для возврата средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии