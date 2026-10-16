❕Аксёнов поручил рассматривать обращения Общественной палаты не более трёх дней «Короткие сроки рассмотрения и Общественной палаты, и парламента, и депутатского корпуса — на все три дня.
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