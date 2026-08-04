В Краснодаре 13 подстанций обесточены из-за аварии на ЛЭП

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. По информации пресс-службы Единой дежурно-диспетчерской службы города, причиной инцидента стало повреждение на линии электропередачи напряжением 6–10 кВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии