Автоэксперт Евтеев назвал топ обязательных процедур для авто весной

С приходом весны автолюбители активно приступают к подготовке своих машин к новому сезону. Автоэксперт Евгений Евтеев рассказал «Российской газете» о ключевых процедурах для автомобилей, которые следует провести весной.
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