В Челнах под суд пойдут 33 обнальщика

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело, в рамках которого проходят 33 человека, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью и нелегальным оборотом денежных средств, совершенных организованной группой.
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