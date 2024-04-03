Денег — куры не клюют: Лепс рассказал о тратах на невесту

Что сейчас происходит в личной жизни певца? Григорий Лепс Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look PressГригорий Лепс развелся три года назад, но пока так не нашел замену своей бывшей жене Анне Шаплыковой.
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