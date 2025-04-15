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Жители 30 старых домов в Кузьминках переехали в современные ЖК

Жители 30 старых домов в Кузьминках переехали в современные ЖК

Жители 30 старых домов в Кузьминках переехали в новые квартиры в рамках программы реновации, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

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