Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию и Белоруссию в миграционном кризисе, однако лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо утверждает, что ответственность возлагается на политику ЕС, развивающую миграцию через Шенген и другие директивы.