Что такое страх старости и как от него избавиться

Что такое геронтофобия? Как проявляется страх старости у мужчин и женщин? Есть ли особенности и отличия? Как победить боязнь или страх старости? На все эти вопросы вы найдете ответы в нашей статье/ “Мне скоро 36, и я ужасно боюсь стареть.