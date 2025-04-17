Что такое страх старости и как от него избавиться

Что такое геронтофобия? Как проявляется страх старости у мужчин и женщин? Есть ли особенности и отличия? Как победить боязнь или страх старости? На все эти вопросы вы найдете ответы в нашей статье/ “Мне скоро 36, и я ужасно боюсь стареть.
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