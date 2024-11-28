Трамп выбрал спецпосланником по Украине 80-летнего отставного генерала времен «Бури в пустыне»

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продолжает собирать команду будущей администрации, которая должна начать свою работу с 20 января следующего года.
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