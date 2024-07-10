Сенаторы США призвали отменить сертификаты качества для российской рыбы

Обращение в международный Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) с требованием прекратить выдавать российским рыболовным компаниям сертификаты качества направили американские сенаторы, сообщает 10 июля информагентство РБК.
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