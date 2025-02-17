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Бразильцы не отпускают игрока в «Зенит», из «Краснодара» уходит важный футболист. Трансферы и слухи дня

Бразильцы не отпускают игрока в «Зенит», из «Краснодара» уходит важный футболист. Трансферы и слухи дня

Свежее к утру.«Фламенго» на фоне интереса «Зенита» к Жерсону сообщил, что не отпустит лидеров в это трансферное окноGetty Images«Фламенго» уведомил, что в текущее трансферное окно не продаст ни одного важного игрока команды.

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