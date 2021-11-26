Олег Васильев: «Туктамышева могла выиграть абсолютно все еще в прошлом олимпийском цикле, но уступала в мелочах, на невнимательном отношении к тренировкам»

Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев поделился мнением о Елизавете Туктамышевой. «Лиза вообще уникальная фигуристка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх