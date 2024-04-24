Касперская рассказала, при каких условиях заблокируют смартфоны в России

У американских компаний есть возможность оказать воздействие на пользователя Гражданам России необходимо как можно скорее отказаться от техники американских производителей, в первую очередь компании Apple, так как использовать ее небезопасно, а головная компания может в любой момент заблокировать мобильное устройство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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