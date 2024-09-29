Сергей Собянин рассказал, как в Москве спасают самых маленьких пациентов

Детская кардиохирургия в Москве отвечает лучшим мировым стандартам. Это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры, комплексному подходу к оказанию медицинской помощи и наличию квалифицированных специалистов.
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