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Во сколько бой Порье — Чендлер на UFC 281: время начала боя, когда начнется, прямая трансляция 13 ноября

В ночь 13 ноября на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 281.

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