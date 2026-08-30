NTV: около 100 человек спасли с затонувшего катамарана у Северного Кипра

Около 100 человек доставили на берег после затопления катамарана у побережья Северного Кипра. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на власти непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Росстат: средняя ...
- Захарова назвала ...
- Экс-депутат Госду...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым