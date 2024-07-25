"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют

Чернобровый тиктокер под печальную этническую музыку выразил всю боль иноземцев в России. Алла МИХАЙЛОВА В соцсети слили ролик из закрывшегося в России "Тик Тока": молодой брюнет с бородищей страдает на камеру: Слышали, да, про мигранту? Плохой время идёт сейчас.