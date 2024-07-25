"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
А что здесь рассуждать??????????????? Со своими &quot;законами и понятиями&quot; - К СЕБЕ В КИШЛАКИ.
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11 час.

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