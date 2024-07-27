Орбан рассказал об успехах России в адаптации к санкциям

Россия успешно развивает способность адаптации к санкционному давлению европейских стран. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, передает РИА Новости.
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