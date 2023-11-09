Дроны «Жириновский» будут бить врага на Херсонском направлении

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во время рабочей поездки в Крым передал бойцам отдельного мотострелкового батальона, участвующим в специальной военной операции, бронежилеты и десять дронов-камикадзе «Жириновский», изготовленных по заказу партии волонтерами из Владимира.