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Дроны «Жириновский» будут бить врага на Херсонском направлении

Дроны «Жириновский» будут бить врага на Херсонском направлении

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во время рабочей поездки в Крым передал бойцам отдельного мотострелкового батальона, участвующим в специальной военной операции, бронежилеты и десять дронов-камикадзе «Жириновский», изготовленных по заказу партии волонтерами из Владимира.

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